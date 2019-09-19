Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
«За бортом» Рады
«За бортом» Рады
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
ГлавнаяПолитика

Крищенко: "минер" моста Метро не предъявлял политических требований

У мужчины "был надрыв, психологическая драма".

Крищенко: "минер" моста Метро не предъявлял политических требований
Фото: Макс Требухов

Глава Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сказал, что "минер" киевского моста Метро, бывший боец АТО Алексей Белько не предъявлял никаких политических требований.

Таким образом он опроверг слухи о том, что перекрытие моста было сделано с требованием прекратить "капитуляцию Украины".

"Политических требований не было. С ним общалась его девушка, как он требовал. По моему опыту, он был под влиянием каких-то веществ, никакого диалога как такого не было. Обрывистые фразы, никаких требований, тем более политических", - сказал Крищенко на брифинге в четверг.

По его словам, у Белько "был надрыв, психологическая драма".

Был ли он пьян или под наркотиками, должна установить экспертиза.

Напомним, 18 сентября около 16:00 в Киеве перекрыли мост Метро через Днепр из-за вооруженного мужчины, которые заехал на остановился на мосту в белом автомобиле Opel и начал угрожать взрывом.

Мужчину идентифицировали как 42-летнего уроженца Крыма, бывшего военного по имени Алексей Белько.

Операция по его задержанию длилась четыре часа, его обезвредили около 20:00.

19 сентября стало известно, что Белько подготовили подозрение в хулиганстве (ч.4 ст.296 УК) и ложном сообщении о минировании (ст.259 УК).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также