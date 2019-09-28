Джулиани отказался давать показания в расследовании об импичменте Трампа

По его словам, их сотрудничество защищено привилегией адвоката-клиента.

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался давать показания в рамках импичмента без согласия своего клиента - главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он сказал в комментарии CNN.

Как сообщается, Джулиани объяснил свое решение не давать показания Конгрессу в рамках процедуры импичмента тем, что его работа на Трампа должна быть защищена привилегией адвоката-клиента.

"В конечном счете, если бы я сказал "да", а он [Трамп] сказал "нет", я не смогу давать показания", - сказал Джулиани.

Адвокат президента США добавил, что пока не обсуждал с Трампом возможность того, что он будет давать показания в рамках процедуры импичмента.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября власти США опубликовали содержание ранее засекреченного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стенограмма не является дословной, а составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.