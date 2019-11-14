Путин потребовал от Украины продлить закон об особом статусе Донбасса

"31-го истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в «нормандском формате»?"

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, «о чем вообще можно говорить».

Об этом Путин заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, передает Громадське.

"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано «ЛНР» и «ДНР», тогда все мгновенно зайдет в тупик", – сказал он.

Путин считает, что тогда теряет смысл и "формула Штайнмайера", потому что она «является лишь инструментом для имплементации закона об особом статусе».

Российский президент также напомнил, что 31 декабря 2019 года действующий закон теряет силу.

"31-го истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в «нормандском формате»? Это вообще ключевой вопрос", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, каким будет новый закон об особом статусе Донбасса. Глава государства отметил, что закон "готовы обсуждать и в "нормандском формате", и с обществом Украины".

Напомним, действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

В октябре 2018 года Украина согласовала "формулу Штайнмайера", которая предусматривает введение закона об особом статусе в день голосования на местных выборах. Он будет действовать на временной основе. Постоянный статус вступит в силу только в случае, если ОБСЕ признает выборы демократическими и соответствующими международным стандартам и украинскому законодательству.

Сам закон должен быть еще написан.