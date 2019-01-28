На Центральном вокзале в Киеве за год произошло 1200 преступлений

Правоохранительные органы в 2018 году зарегистрировали 1201 преступление, которое было совершено на территории, прилегающей к Центральному железнодорожному вокзалу Киева. Раскрыли полицейские только 146 из них.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления Национальной полиции в Киеве, предоставленные по запросу LB.ua.

Подавляющее большинство преступлений, которые совершались на вокзале, - это кражи. За год полицейские зафиксировали 927 фактов воровства, из них расскрыли только 95. Также произошло 96 грабежей, 7 разбойных нападений, 35 случаев мошенничества.

В прошлом году на вокзале убили двух человек (оба преступления раскрыты), 12 умерли своей смертью, один - в результате несчастного случая. Пять человек на вокзале пропали без вести, еще одного человека похитили (преступление раскрыто).

Полицейские зафиксировали большое количество драк: 29 - с умышленным леким телесным повреждением, 1 - средней тяжести, 2 - с тяжким телесным повреждением.

Кроме того, за год зафиксировали 9 правонарушений по статье о "лжеминировании", 17 - по статье о наркотиках.