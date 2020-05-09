С начала дня на Донбассе произошло семь обстрелов, без потерь

В субботу с начала дня на Донбассе произошло семь обстрелов со стороны боевиков российских оккупационных властей. Они применяли при этом минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Стрельба велась возле Красногоровки, Опытного, Широкино, хутора Вольный, Крымского, Новотошковского, Орехово.

Потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было.

Напомним, что 8 мая на Донбассе были ранены четверо украинских военных.