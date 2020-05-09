Минобразования изменило сроки вступительной кампании в вузы
Минобразования изменило сроки вступительной кампании в вузы
Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны, - экс-генсек НАТО
Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны, - экс-генсек НАТО
Дмитрий Кулеба: «Отношения с США не заморожены, но я бы их отдал в химчистку»
Дмитрий Кулеба: «Отношения с США не заморожены, но я бы их отдал в химчистку»
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 000
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая
На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая
"Слідство.інфо": Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство
"Слідство.інфо": Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство
Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

С начала дня на Донбассе произошло семь обстрелов, без потерь

Боевики применили минометы возле хутора Вольный и Крымского.

С начала дня на Донбассе произошло семь обстрелов, без потерь
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В субботу с начала дня на Донбассе произошло семь обстрелов со стороны боевиков российских оккупационных властей. Они применяли при этом минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Стрельба велась возле Красногоровки, Опытного, Широкино, хутора Вольный, Крымского, Новотошковского, Орехово.

Потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было.

Напомним, что 8 мая на Донбассе были ранены четверо украинских военных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также