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Партия "Голос". Список кандидатов в народные депутаты

В первую двадцатку списка партии "Голос" вошли:

1. Святослав Вакарчук – лидер партии, фронтмен музыкальной группы "Океан Эльзы";

2. Юлия Клименко – экс-заместитель министра экономики Украины (2015-2016 годы), занимается бизнес-образованием;

3. Кира Рудик – представительница IT-индустрии, глава компании Ring Ukraine;

4. Ярослав Железняк – член Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине;

5. Александра Устинова – до недавнего времени – член правления "Центра противодействия коррупции";

6. Олег Макаров – юрист, антикоррупционер;

7. Ярослав Юрчишин – общественный активист, антикоррупционер, экс-руководитель Transparency International Украина;

8. Сергей Рахманин – журналист, заместитель главного редактора издания "Зеркало недели"

9.Соломия Бобровская – соучредитель "Евромайдан SOS" и "Помощь ГПСУ", активистка движения "Честно"; 10. Ольга Стефанишин – бывший заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции;

 11. Александр Курдыдык – юрист, член правления Института общественно-экономических исследований (ИОЭИ);

 12. Владимир Цабаль – экономист;

 13. Андрей Осидчук – депутат Киевсовета;

 14. Роман Костенко – киборг, участник боевых действий на Донбассе, позывной "Гроза";

 15. Роман Лозинский – политолог, экс-глава "Украинской Галицкой партии";

 16. Инна Совсун – вице-президент Киевской школы экономики, экс-заместитель министра образования и науки Украины;

 17. Леся Василенко – адвокат, правозащитница, основательница и председатель правления ОО "Юридическая сотня";

 18. Рустем Умеров – украинский предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения;

 19. Алина Свидерская – экономистка;

 20. Андрей Шараськин – участник боевых действий на Донбассе, позывной "Богема".

Под №30 в списке "Голоса" шоумен Сергей Притула Сергей Притула вошел в партию “Голос” и пойдет с ней на выборы .

Партия Голос выдвинула четырех народных депутатов кандидатами на парламентских выборах по мажоритарным округам.

Народный депутат Павел Ризаненко будет баллотироваться в парламент по округу № 97,

Виктория Войцицкая — № 155,

Леонид Емец — № 221,

Виктория Пташник — № 223.

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