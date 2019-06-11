Партия "Голос". Список кандидатов в народные депутаты

В первую двадцатку списка партии "Голос" вошли:
1. Святослав Вакарчук – лидер партии, фронтмен музыкальной группы "Океан Эльзы";
2. Юлия Клименко – экс-заместитель министра экономики Украины (2015-2016 годы), занимается бизнес-образованием;
3. Кира Рудик – представительница IT-индустрии, глава компании Ring Ukraine;
4. Ярослав Железняк – член Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине;
5. Александра Устинова – до недавнего времени – член правления "Центра противодействия коррупции";
6. Олег Макаров – юрист, антикоррупционер;
7. Ярослав Юрчишин – общественный активист, антикоррупционер, экс-руководитель Transparency International Украина;
8. Сергей Рахманин – журналист, заместитель главного редактора издания "Зеркало недели"
9.Соломия Бобровская – соучредитель "Евромайдан SOS" и "Помощь ГПСУ", активистка движения "Честно"; 10. Ольга Стефанишин – бывший заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции;
11. Александр Курдыдык – юрист, член правления Института общественно-экономических исследований (ИОЭИ);
12. Владимир Цабаль – экономист;
13. Андрей Осидчук – депутат Киевсовета;
14. Роман Костенко – киборг, участник боевых действий на Донбассе, позывной "Гроза";
15. Роман Лозинский – политолог, экс-глава "Украинской Галицкой партии";
16. Инна Совсун – вице-президент Киевской школы экономики, экс-заместитель министра образования и науки Украины;
17. Леся Василенко – адвокат, правозащитница, основательница и председатель правления ОО "Юридическая сотня";
18. Рустем Умеров – украинский предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения;
19. Алина Свидерская – экономистка;
20. Андрей Шараськин – участник боевых действий на Донбассе, позывной "Богема".
Под №30 в списке "Голоса" шоумен Сергей Притула Сергей Притула вошел в партию “Голос” и пойдет с ней на выборы .
Партия Голос выдвинула четырех народных депутатов кандидатами на парламентских выборах по мажоритарным округам.
Народный депутат Павел Ризаненко будет баллотироваться в парламент по округу № 97,
Виктория Войцицкая — № 155,
Леонид Емец — № 221,
Виктория Пташник — № 223.