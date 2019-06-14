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"Укртрансгаз" заявил об угрозе работе ГТС из-за нехватки денег

Компания заявляет, что ее задолженность за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд гривен.

"Укртрансгаз" заявил об угрозе работе ГТС из-за нехватки денег
Фото: www.finobzor.com.ua

Компания "Укртрансгаз" не имеет возможности своевременно рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов из-за дефицита средств, что ставит под угрозу работу газотранспортной системы (ГТС) после 24 июня этого года.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности. О ситуации проинформированы Совет национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

"Укртрансгаз" также обратился с письмом о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации в Госслужбу чрезвычайных ситуаций и ведет переговоры с НКРЭКУ для исправления ситуации.

Компания заявляет, что ее задолженность за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд гривен, поэтому некоторые из них отказываются поставлять определенные действующими контрактами объемы газа. Остаточных объемов газа на ПТР, закупленных по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня.

"Укртрансгаз" подчеркивает, что финансовую ситуацию компании с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для оператора ГТС, которые НКРЭКУ утвердила в конце 2018 года и которые позволяют своевременно рассчитываться за закупку газа на ПТР в объеме до 60% от необходимого годового уровня.

Второй причиной в компании называют проблему несанкционированного отбора газа из ГТС, в результате чего долг за услуги балансировки участников рынка в период с 2016 по февраль 2019 года превысил 35 млрд гривен, из которых 91% составляет задолженность облгазов.

"Укртрансгаз" подчеркивает, что после перехода газового рынка на суточное балансирование с 1 марта 2019 года ситуация существенно не изменилась. "Операторы газораспределительных сетей продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических затрат и не рассчитываются. За период марта-апреля 2019 задолженность операторов ГРС выросла еще на 2,5 млрд гривен", - говорится в релизе.

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