СБУ поймала в Киеве бывшего главу "ЦИК ДНР" Лягина (обновлено)
СБУ поймала в Киеве бывшего главу "ЦИК ДНР" Лягина (обновлено)
Реванш: махровый или наждачный?
Реванш: махровый или наждачный?
С телеканала ZIK начали уходить журналисты (обновлено)
С телеканала ZIK начали уходить журналисты (обновлено)
ZIK перешел под контроль соратника Медведчука
ZIK перешел под контроль соратника Медведчука
В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Зеленский предложит Раде поменять формулу "Роттердам+" на "Роттердам-"
Зеленский предложит Раде поменять формулу "Роттердам+" на "Роттердам-"
Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве (обновлено)
Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве (обновлено)
Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным
Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Укртранснафта" за сутки обнаружила три врезки в нефтепроводы

"Укртранснафта" за сутки обнаружила три врезки в нефтепроводы
архивное фото
Фото: ssu.gov.ua

Компания "Укртранснафта" за сутки обнаружила и ликвидировала три незаконные врезки в нефтепроводы.

Об этом говорится в фейсбуке предприятия.

14 июня на законсервированном участке нефтепровода "Кременчуг - Херсон" нашли два отверстия диаметром 3-4 мм.

В этот же день было обнаружено повреждение второй очереди нефтепровода "Броды - государственная граница" (часть магистрального нефтепровода "Дружба"). Неизвестные лица встроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности земли.

Еще одну врезку в "Дружбу" со встроенным штуцером, краном с вентилем и шлангом нашли в ночь на 15 июня примерно в 50 км от первой.

Напомним, в декабре 2018 года на Закарпатье из-за незаконной врезки в "Дружбу" произошел крупный разлив нефти.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также