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Зеленский провел кадровую чистку в АМКУ (обновлено)

Уволены три госуполномоченных, в том числе один заместитель главы комитета.

Зеленский провел кадровую чистку в АМКУ (обновлено)
Фото: Politeka

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 июля, уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета.

Об этом говорится на сайте президента.

С должностей уволены Агия Загребельская (указ №486), Валерий Полюхович (указ №485) и Андрей Вовк (указ №484). Последний также занимал должность заместителя главы АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины состоит из председателя и восьми госуполномоченных, которые являются членами АМКУ как высшего коллегиального органа. Из числа госуполномоченных назначаются первый заместитель и заместитель главы АМКУ.

Обновление. Загребельская в фейсбуке написала, что узнала о своем увольнении от журналистов.

"До этого времени была на работе, в коллегии, принимала решения. Заявлений об увольненнии по собственному желанию не писала. Причины увольнения мне неизвестны. Есть несколько версий, кто и каким образом смог внести свой вклад в неприкосновенность отдельных монополистов. Но об этом обязательно расскажу вам позже", - написала она.

Напомним, что все они занимали должность с июня 2015 года.

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