Зеленский провел кадровую чистку в АМКУ (обновлено)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 июля, уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета.
Об этом говорится на сайте президента.
С должностей уволены Агия Загребельская (указ №486), Валерий Полюхович (указ №485) и Андрей Вовк (указ №484). Последний также занимал должность заместителя главы АМКУ.
Антимонопольный комитет Украины состоит из председателя и восьми госуполномоченных, которые являются членами АМКУ как высшего коллегиального органа. Из числа госуполномоченных назначаются первый заместитель и заместитель главы АМКУ.
Обновление. Загребельская в фейсбуке написала, что узнала о своем увольнении от журналистов.
"До этого времени была на работе, в коллегии, принимала решения. Заявлений об увольненнии по собственному желанию не писала. Причины увольнения мне неизвестны. Есть несколько версий, кто и каким образом смог внести свой вклад в неприкосновенность отдельных монополистов. Но об этом обязательно расскажу вам позже", - написала она.
Напомним, что все они занимали должность с июня 2015 года.