Помер легендарний актор Джеймс Ерл Джонс, який озвучив Дарта Вейдера

Легендарний актор Джеймс Ерл Джонс, найбільш відомий гучним голосом персонажа Дарта Вейдера у "Зоряних війнах", помер у віці 93 років.

Про це повідомляє ABC.

За словами агента Баррі Макферсона, Джонс помер у понеділок вранці у своєму будинку в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк, в оточенні своєї родини.

Актор знімався понад 60 років і отримав три премії “Тоні”, у тому числі довічну нагороду в 2017 році, дві премії “Еммі” та “Греммі”. У 2011 році він був відзначений премією “Оскар” за життєві досягнення.

Джеймс Ерл Джонс грав у стрічках “Поїздка в Америку”, “Конан-варвар”, “Метуон”, “Кращі з найкращих”, “Злочинні зв'язки”, “Полювання за “Червоним Жовтнем”, “Доктор Стрейнджлав, або Як я навчився не хвилюватися і полюбив атомну бомбу”. Також він озвучив Муфасу у мультфільмі “Король Лев”.