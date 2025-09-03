Кожна третя компанія в Росії працює у збиток, - розвідка

У першому півріччі 2025 року частка збиткових організацій у Росії зросла до 30,4% – це максимум з 2020 року.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
Зазначається, що майже 19 тисяч російських компаній відзвітували про сукупні втрати понад $62 млрд. Для порівняння: у більшості розвинених країн частка збиткових підприємств становить 10-20 %.
Найбільші втрати зафіксовані у вугільній галузі, енергетиці, водопостачанні та утилізації відходів. Під тиском залишаються також будівництво та виробництво товарів тривалого користування – від автомобілів до промислового обладнання.
"Зростання збитковості скорочує податкові надходження, знижує інвестиційну активність та підвищує боргове навантаження. Це змушує банки частіше реструктуризувати кредити й підвищує ризик банкрутств та інфляційного тиску – як результат у Росії очікується подальше зростання частки збиткових компаній", - зазначили в СЗР.
- Раніше ЗМІ повідомили, що дефіцит федерального бюджету Росії цього року може перевищити заплановані 1,7% ВВП. Раніше прогнозувалося зростання ВВП на 1,5%, в той час як тепер очікується зростання лише на 1,2%.
- За перше півріччя 2025 року, згідно з даними Мінфіну РФ, до бюджету надійшло 17,584 трлн рублів, а видатки сягнули 21,278 трлн рублів. З цієї суми 39,9% було витрачено на війну, а у першому кварталі цей показник був 41,2%.
- Станом на лютий минулого року повідомлялося, що Росія витратила на війну в Україні 1,3 трильйона доларів.
- Також Кремль щороку витрачає понад $100 млн на вербування українських блогерів та пропаганду в соцмережах.