Кожна третя компанія в Росії працює у збиток, - розвідка

У першому півріччі 2025 року частка збиткових організацій у Росії зросла до 30,4% – це максимум з 2020 року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Зазначається, що майже 19 тисяч російських компаній відзвітували про сукупні втрати понад $62 млрд. Для порівняння: у більшості розвинених країн частка збиткових підприємств становить 10-20 %.

Найбільші втрати зафіксовані у вугільній галузі, енергетиці, водопостачанні та утилізації відходів. Під тиском залишаються також будівництво та виробництво товарів тривалого користування – від автомобілів до промислового обладнання.

"Зростання збитковості скорочує податкові надходження, знижує інвестиційну активність та підвищує боргове навантаження. Це змушує банки частіше реструктуризувати кредити й підвищує ризик банкрутств та інфляційного тиску – як результат у Росії очікується подальше зростання частки збиткових компаній", - зазначили в СЗР.