Правоохоронці викрили ще 9 торговців «трофейною» зброєю в Україні

Серед вилученого: російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка та набої різного калібру.

Правоохоронці викрили ще 9 торговців «трофейною» зброєю в Україні
СБУ викрила ще 9 торговців «трофейною» зброєю
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу «трофейної» зброї та боєприпасів у різних регіонах України. 

Як повідомляє СБУ, за результатами комплексних заходів затримано дев’ятьох ділків, які торгували засобами ураження, що приховано вивезли із деокупованих районів та зони бойових дій.

Серед вилученого у фігурантів: російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка та набої різного калібру.

Так, на Київщині в Бучанському районі викрито двох ухилянтів, які порізно переховувались від мобілізації та планували підпільно продавати зброю.

В одного із зловмисників під час обшуків вилучено партію бойових гранат РГН та боєприпасів до стрілецького озброєння, які він готував до збуту.

Інший фігурант зберігав пістолети, серед яких системи ТТ з набоями кустарного виробництва.

Також затримано зловмисника, причетного до вибуху в столичному сортувальному центрі «Укрпошти». Як відомо, у жовтні під час огляду посилки стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро працівників пошти та митниці.

Затриманим виявився 52-річний киянин, який передав жителю Тернополя боєприпаси нібито для виготовлення «сувенірів». Під час обшуку в його оселі правоохоронці вилучили гранати, набої та постріли для гранатомета.

У Вінницькій області на підпільній торгівлі зброєю викрито місцевого безробітного, який підшукував клієнтів для збуту ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Для маскування ділок обіцяв замовникам відправити розукомплектовану зброю поштою у вигляді «побутових» посилок.

На Донеччині у Краматорському районі затримано ще п’ятьох фігурантів. Серед них мобілізований, який самовільно залишив військову частину на території регіону.

Як встановило розслідування, зловмисники двома групами окремо одна від одної вивозили зброю з фронтових територій, а потім пропонували «трофеї» на чорному ринку.

Під час обшуків у фігурантів вилучено понад пів кілограма тротилу, який вони власноруч діставали з боєприпасів для продажу.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
