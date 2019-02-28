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ЦИК отказал Игорю Шевченко в просьбе изменить его предвыборную программу

Экс-министр экологии стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты.

ЦИК отказал Игорю Шевченко в просьбе изменить его предвыборную программу
Фото: uacrisis.org

Центральная избирательная комиссия отказала кандидату в президенты Украины Игорю Шевченко в просьбе изменить его предвыборную программу.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в четверг вечером. 15 членов комиссии проголосовали за то, чтобы отказать Шевченко, один воздержался, сообщает Укринформ.

"В ЦИК 27 февраля 2019 года поступило заявление кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года Шевченко Игоря Анатольевича о замене его предвыборной программы", – рассказала во время рассмотрения вопроса член Центризбиркома Татьяна Юзькова.

В то же время она напомнила, что для регистрации кандидатом на пост президента лицо подает пакет документов, в который входит предвыборная программа, написанная на государственном языке, объемом до 20 тысяч печатных знаков.

Юзькова также подчеркнула, что одним из условий регистрации кандидатом в президенты является соответствие предвыборной программы Конституции и законам Украины.

Кроме того, она добавила, что ЦИК может вносить изменения в определенные сведения о кандидате, но, по ее словам, замена предвыборной программы в этом перечне не предусмотрена.

"Правовые основания для замены предвыборной программы кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 Шевченко Игоря Анатольевича, а также для удовлетворения его заявления отсутствуют", – пояснила Юзькова.

Выборы Президента Украины пройдут 31 марта. 8 февраля ЦИК завершил процесс регистрации кандидатов на пост главы государства. Всего зарегистрированы 44 кандидата в президенты.

Первым из зарегистрированных кандидатов стал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

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