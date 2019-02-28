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Трое кандидатов в президенты еще не открыли счета избирательных фондов

Открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации.

Трое кандидатов в президенты еще не открыли счета избирательных фондов
Юрий Тимошенко
Фото: Макс Требухов

Трое из 44 кандидатов в президенты Украины до сих пор не открыли счетов избирательных фондов. Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"По состоянию 18 февраля, 41 кандидат в Президенты открыл счета избирательных фондов", - рассказали в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, счета не открыли и. о. начальника ГП "Севастопольский морской рыбный порт" Руслан Ригованов, народный депутат Юрий Тимошенко и член партии "Стабильность" Василий Журавлев.

Как известно, избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины должен иметь накопительный счет, на который поступают средства для финансирования избирательной кампании кандидата, а также текущие счета, с которых осуществляется финансирование расходов на избирательную кампанию. В соответствии с законодательством, открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом.

8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов на пост главы государства на очередных выборах 31 марта. В общем зарегистрировали 44 кандидатов. До 8 марта кандидаты могут снять свои кандидатуры с избирательной гонки.

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