​БПП пока не планирует забирать мандаты у Залищук, Лещенко и Найема

"Мы дату съезда не назначали. Нам есть чем заниматься".

Партия "БПП Солидарность" пока не планирует забирать мандаты у депутатов Верховной Рады Светланы Залищук, Сергея Лещенко и Мустафы Найема, которые заявили о выходе из фракции БПП.

Об этом заявил один из спикеров БПП, член центрального совета партии Алексей Гончаренко.

"Пока мы дату съезда не назначали. Нам есть чем заниматься", - цитирует Гончаренко пресс-служба "Солидарности".

Он напомнил, что эти депутаты давно не принимали участие в работе фракции, и предположил, что они решили выйти из БПП именно сейчас, потому что нашли какой-то запасной вариант.

"Они говорили, что использовали нашу партию, как трамвай, чтобы заехать в парламент. Я так понимаю, что они нашли новый транспорт", - сказал Гончаренко.

Другой член центрального совета партии Сергей Березенко сказал, что "в ближайшее время съезд "БПП Солидарность" не планируется ни по каким вопросам, в том числе и по этому".

Березенко пожелал депутатам успеха в политической карьере.

"Что положительного для фракции в этом - наконец в титрах под фамилиями этих депутатов не будет указано "фракция БПП". Потому что когда народный депутат порочит все те ценности, которые исповедует политическая сила и фракция, которая является автором безвиза, антикоррупционного законодательства, - это абсолютно нелогично", - заявил депутат.

Согласно статье 81 Конституции Украины выход народного депутата из состава фракции, от которой он был избран в парламент, является основанием для прекращения его полномочий. Решение об этом должен принять высший руководящий орган политической силы.

В 2016 году по этой статье были отобраны мандаты у депутатов БПП Егора Фирсова и Николая Томенко.

До решения съезда Залищук, Лещенко и Найем будут считаться внефракционными депутатами.