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Печерский суд обязал ГБР открыть дело в отношении Луценко

Расследование инициировал Маси Найем за разглашение данных расследования по делу Гандзюк.

Печерский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть дело за разглашение генпрокурором Юрием Луценко сведений досудебного расследования в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сегодня написал правозащитник Маси Найем на своей странице в Фейсбуке.

"Печерский районный суд города Киев постановил обязать уполномоченных лиц Государственного бюро расследований внести сведения в ЕРДР по моему заявлению о совершении генеральным прокурором Украины Юрием Луценко уголовного преступления предусмотренного по ч. 2 ст. 387. Речь идет о разглашении данных досудебного следствия в деле Екатерины Гандзюк", - написал Маси Найем.

Найем подал заявление в ГБР еще в декабре, однако бюро тогда отказалось регистрировать производство.

Фото: facebook/Masi Nayyem
Фото: facebook/Masi Nayyem

Напомним, 31 июля 2018 года на Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства,

15 февраля суд арестовал Мангера с залогом в 2,5 млн гривен, через два дня чиновник вышел под залог и вернулся на работу.

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