В ЕРДР содержится около 70 производств по статье о незаконном обогащении

Решение Конституционного суда о декриминализации незаконного обогащения "закрывает" 70 дел против чиновников. Об этом сегодня сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, пишет "Укринформ".

"Сейчас изучаем Единый реестр, чтобы назвать точную цифру всех производств... По моей информации, есть около 70 дел, которые должны быть закрыты", - сказал Холодницкий.

Если уголовное дело находится на стадии следствия, то должно быть закрыто постановлением следователя или прокурора. Когда обвинительный акт уже в суде - соответствующее решение принимает судья. Об этом говорится в п.4 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса, отметил Холодницкий.

Он назвал решение Конституционного суда "ударом по реформам".

"Учитывая, что депутаты отменяют то, что сами приняли, чтобы избежать ответственности за незаконное обогащение, то все эти три года антикоррупционные органы все правильно делали. Это лишнее тому подтверждение", - считает руководитель САП .

"Тем не менее, работа бюро и прокуратуры продолжается. Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", - добавил он.

Напомним, вчера вечером Конституционный суд опубликовал решение о признании неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.