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Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники

Генеральный прокурор прокомментировал расследование журналистов о коррупции в обороне. 

Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники
Фото: dpchas.com.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал приемлемой контрабанду запчастей для военной техники, которые производятся только в России.

Об этом он сказал на брифинге в среду, комментируя журналистское расследование о коррупции в "Укроборонпроме".

"После бездумной распродажи военной техники до 2014 года, наверное, все знают, появилась большая сложность в ремонте предприятиями оборонпрома. Большое количество узлов и агрегатов изготавливаются исключительно в Российской Федерации и не могут быть воспроизведены без многомиллиардных капиталовложений", - заявил Луценко.

"В последние годы большинство этих запчастей оборонпром получает от волонтеров и предприятий, которые контрабандным путем доставляют их с территории РФ. Во времена войны для воюющей страны я считают это приемлемым. Неприемлемым и даже аморальным считаю грубую наживу на этом", - сказал он.

В связи с этим он заявил, что органы следствия занимаются компаниями "Оптимумспецдеталь" и "Ренал", указанными в расследовании.

Генпрокурор признал факт того, что эти фирмы поставляли в Украину контрабандные запчасти, в том числе на заводы "Укроборонпрома" и завод "Кузня на Рыбальском". При этом он настаивает, что это были качественные изделия, а не воздух. "Это "железо" было использовано при ремонте военной техники и успешно показывает себя в зоне боевых действий в ходе украинско-российской войны", - заявил Луценко.

В то же время генпрокурор рассказал, что эти поставщики могут быть причастны к нарушению законодательства, в частности - к уклонению от уплаты налогов.

Государственная фискальная служба по заданию прокуратуры провела в 2018 году проверку части контрагентов "Оптимумспецдетали" . "Установлены убытки на 22 млн гривен, которые не поступили в бюджет из-за неуплаты налогов", - сообщил Луценко.

По его словам, правонарушения расследуются с 2016 года. "Журналистское расследование появилось в тот момент, когда мы были на финишной прямой", - уверяет Луценко.

Генпрокурор обещает вручение подозрений по данному делу в ближайшие время.

Напомним, 26 февраля президент Петр Порошенко приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Президент также обратился к правоохранителям с просьбой проверить информацию, опубликованную журналистами программы "Наші гроші", относительно хищений должностными лицами государственного концерна "Укроборонпром".

Гладковский отрицает обвинения в свой адрес и просит Национальное антикоррупционное бюро и военную прокуратуру проверить информацию СМИ о хищениях должностными лицами в госконцерне "Укроборонпром". "Укроборонпром" и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы "Наші гроші" о защите чести и достоинства.

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Источник: "Украинские новости"
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