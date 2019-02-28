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​Рада уполномочила ВСК расследовать факты хищения в оборонной сфере

Предлагается также провести публичное заседание правоохраинтелей и чиновников, имена которых были обнародованы в СМИ.

​Рада уполномочила ВСК расследовать факты хищения в оборонной сфере
Фото: kievvlast.com.ua

Верховная Рада уполномочила временную следственную комиссию парламента по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах на расследование возможных фактов хищения должностными лицами государственного концерна "Укроборонпром".

За принятие постановления №10104 проголосовало 229 депутатов при минимально необходимых 226.

Проектом постановления предлагается уполномочить ВСК на расследование правонарушений в оборонной сфере в 2018 - 2019 годах. При этом комиссии предлагается поручить расследование по материалам, обнародованным в СМИ по закупке запчастей и комплектующих для предприятий "Укроборонпрома".

Кроме этого, предлагается провести публичное заседание совместно с представителями Генпрокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Министерства обороны, госконцерна "Укроборонпром" и чиновниками, имена которых были обнародованы в СМИ по фактам злоупотреблений.

Инициаторами законопроекта выступили председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и председатель фракции БПП Артур Герасимов.

Напомним, 25 февраля вышло расследование о том, как государственные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль "дерибанилась" между участниками схемы.

В расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря СНБО и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг и безнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Расследование основано на переписке, которую "слил" анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов. Сын Гладковского Игорь назвал это расследование фейком, а "Укроборонпром" - манипуляцией и диверсией.

Порошенко приостановил полномочия Гладковского на время расследования по его просьбе и просит правоохранителей проверить обнародованную в СМИ информацию.

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Источник: "Украинские новости"
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