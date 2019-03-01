В "Укроборонпроме" отрицают контрабанду и прямые контакты с российскими компаниями

Государственный концерн "Укроборонпром" отрицает контрабанду и прямые контакты с российскими компаниями.

Об этом первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко сообщил в эфире телеканала 1+1.

"Государственная компания "Укрспецэкспорт" и любые другие компании, которые уполномочены государством на осуществление торговой деятельности, не заключали никаких соглашений, которые можно квалифицировать как контрабанду или нарушение таможенных соглашений", - сказал он.

По его словам, в связи с тем, что военно-промышленный комплекс стран бывшего СССР построен на кооперации предприятий этих стран, после военной агрессии России возник вопрос относительно комплектующих, которые никогда не производились в Украине, но производились в России и других республиках бывшего СССР.

Он добавил, что указанные комплектующие закупались по всему миру и закупались у всех, кто мог их поставлять.

Напомним, 25 февраля вышло расследование о том, как государственные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль "дерибанилась" между участниками схемы.

26 февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного хищения имущества должностными лицами государственного концерна "Укроборонопром".

Порошенко поддержал отстранение Гладковского и требует проверить информацию "Наші гроші". Таким образом Порошенко удовлетворил поданное самим Гладковским заявление об отстранении его от исполнения должностных обязанностей.

Государственный концерн "Укроборонпром" и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы "Наші гроші" о защите чести и достоинства.