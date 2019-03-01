Наливайченко: через возглавляемое Гладковским консульство в Украину ввезли картин на £5 млн

Все они разошлись по частным коллекциям, а часть просто исчезла, утверждает экс-глава СБУ.

Украина может оказаться в центре международного скандала. Об этом лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявил в программе "Право на власть" канала "1+1".

Он сообщил, что зарегистрированный на Британских Виргинских островах оффшор «VERNON HOLDING Ltd» ввез в Украину для нужд возглавляемого Олегом Гладковским почетного консульства Сейшельских Островов картины всемирно известных художников стоимостью 5 млн фунтов стерлингов, или 180 млн гривен.

Речь идет о 45 работах, среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана.

Работы попали в Украину через режим временного ввоза "для демонстрации во время проведения дипломатических встреч", как говорится в брокерских документах.

Однако уполномоченной комиссией было установлено, что картины разошлись по частным коллекциям, а часть из них просто исчезла.

По словам политика, "речь идет только об одном эпизоде деятельности оффшора. Очевидно, что эти картины приобретены на средства нелегального происхождения, ввезены под прикрытием консульского учреждения и без уплаты пошлины при ввозе в Украину".

В связи с этим Валентин Наливайченко направил в Интерпол документы для проведения расследования.