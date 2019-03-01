Апелляционный суд принял два противоположных решения по разъяснению ЦИК об оплате работы агитаторов

Центральная избирательная комиссия призвала участников избирательного процесса не манипулировать решениями суда относительно оплаты работы агитаторов, так как судебное решение не вступило в силу и будет обжаловано Центризбиркомом. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"По результатам рассмотрения двух дел Шестым апелляционным административным судом как судом первой инстанции приняты противоположные между собой решения, одним из которых постановление Комиссии в целом признано правомерным (решение суда от 28 февраля), а другим - противоправным и недействительным (решение суда от 1 марта)", - сказано в сообщении ЦИК.

Судебные решения вступают в силу по истечению срока обжалования, а в случае обжалования - с момента решения суда апелляционной инстанции.

Речь идет о постановлении от 22 февраля 2019 года №376, которым комиссия разъяснила ч.6 ст. 64 закона "О выборах президента Украины", разрешив оплату работы агитаторов в виде компенсации за услуги связи, проезд, питание, проживание, что могло трактоваться как подкуп избирателей.

"Решения Шестого апелляционного административного суда как от 28 февраля, так и от 1 марта пока в законную силу не вступили и могут быть пересмотрены в апелляционном порядке. Центральная избирательная комиссия намерена обжаловать решение суда первой инстанции, а следовательно, окончательное судебное решение в этом вопросе будет принято Верховным Судом", - сказано в сообщении.

Соответственно, ЦИК считает, что распространение информации о том, что разъяснение комиссии является неправомерным или не подлежит исполнению, заведомо направлено на давление и дискредитацию Центризбиркома для делегитимизации избирательного процесса.