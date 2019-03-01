Зрадник чи цап-відбувайло: чому затримали колишнього керівника Генштабу Заману

Колишній керівник Генерального штабу Володимир Замана 8 лютого свідчив у суді за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді. Генерал-полковник дорікнув нинішній українській владі у нерішучості та неготовності захищати Крим. Мовляв, нова влада ділила портфелі, а не рятувала півострів. Уже 25 лютого до Замани прийшли з обшуками та оголосили підозру у державній зраді. Того ж дня суд арештував Заману до 27 березня. Якщо його визнають винним, генерал проведе у в'язниці від 10 до 15 років.

Фото: Lb.ua Володимир Замана під час засідання суду

Хто такий Володимир Замана?

«Я не політик, я не шпигун, не перебіжчик якийсь. Я пройшов усі посади від командира взводу до начальника Генерального штабу, два рази за службу мені присвоювалися звання достроково», – розповідав про себе Замана на суді.

Володимир Замана служив у радянській армії з 1978 року, а з 1993 – у Збройних силах України. Був командиром танкового полку, армійського корпусу, заступником командира Сухопутними військами, заступником начальника Генерального штабу. Генштаб очолював протягом двох років: з 18 лютого 2012 до 19 лютого 2014 року. Має звання генерал-полковника.

Фото: BBC.com

Екс-президент Віктор Янукович звільнив Заману під час Майдану та призначив заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони. Сам генерал-полковник розповідав, що тодішнє керівництво вимагало ввести війська до Києва для придушення протестів. Замана відмовився і його звільнили. Тоді генерала-полковника захищав екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

«Начальника Генштабу – головнокомандувача Збройних Сил генерала Володимира Заману знаю добре: цей офіцер ніколи не погодився б на перетворення воїнів-десантників на поліцейських, які замість захисту народу від зовнішнього ворога захищали би владу від власного народу», – коментував Гриценко звільнення Замани.

Після втечі Януковича Верховна рада призначила Володимира Заману на декілька днів уповноваженим по контролю за діяльністю Міністерства оборони України. Тоді в.о. президента Олександр Турчинов говорив про Заману: «Це бойовий генерал, який керував штабом міністерства і готовий повністю організувати роботу цього дуже відповідального відомства».

Фото: пресс-служба СНБО

Замана 8 лютого свідчив у суді за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді. Генерал сказав, що 2014 року доповідав у парламенті про готовність задіяти Збройні сили у Криму, однак РНБО не взяла до уваги його рекомендації. Також Замана розповів, що їздив до Криму на початку березня, аби з'ясувати ситуацію на півострові. У Криму зустрічався з в.о. командувача ВМС Денисом Березовським, з командувачем Чорноморського флоту Олександром Вітком, представником ФСБ РФ, з якими за його словами була напружена розмова. Говорив телефоном з лідером партії «Русское единство» Сергієм Аксьоновим.

Ці свідчення не сподобалися Турчинову, який уже змінив думку про Заману. Секретар РНБО заявив, що Замана «дезінформував суд» і «жодних пропозицій він не подавав».

«Багато “героїв”, причетних до розвалу ЗСУ, розповідають, як вони хотіли захищати, рятувати, проводити якісь операції. Як і багато з тих, хто сьогодні розповідає про свій “героїзм”», – заявив Турчинов.

До Володимира Замани 25 лютого прийшли з обшуком, після чого затримали за підозрою у державній зраді.

У чому підозрюють Володимира Заману?

Справу на Володимира Заману завели 2 лютого, розповів у суді військовий прокурор Петро Король.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Замана «у період 2012-2014 років особисто скоротив склад ЗСУ більше, ніж передбачалося Законом, розформував 70 військових частин і з’єднань, в тому числі – зенітні ракетні бригади і дивізіони, 19 авіаційних частин, а бригаду тактичної авіації звів до ескадрильї».

«Реформа структури ЗСУ фактично готувала анексію Криму та “Новоросії”», – стверджував Луценко.

Фото: facebook/Юрій Луценко Начальник Генштабу Володимир Замана і президент Віктор Янукович

Військовий прокурор Анатолій Матіос на прес-конференції розповів детальніше. За твердженням прокуратури, Замана незаконно провів:

– скорочення армії на 4 646 осіб більше, ніж передбачалося законом про чисельність ЗСУ у 2012 році,

– розформування зенітно-ракетних дивізіонів, на озброєнні яких перебували ЗРК С300В, у тому числі 884 зенітно-ракетний дивізіон, 137 зенітно-ракетна бригада, 5001-ий зенітно-ракетний дивізіон, 2081 зенітно-ракетний дивізіон 208-ої зенітно-ракетної бригади, 19 авіаційних військових частин, 114-а бригада тактичної авіації була переформатована в ескадрилью.

«Розформування цих військових частин і підрозділів фактично позбавило противітряної оборони всю нашу державу» , – наполягав Матіос.

– оперативне підпорядкування командуванню військово-морських сил військових частин повітряних сил. До ВМС увійшло управління тактичної групи « Крим» .

«Переформатування і перепідпорядкування усіх родів військ під керівництво ВМС надало значні перевагу Чорноморському флоту РФ у контролі та блокуванні ЗСУ в Криму у випадку агресії», – розповідав Матіос.

– переформатування шостого армійського корпус в управління оперативного командування «Південь», 13-ий армійського корпусу – у «Північ». Командування «Південь», на думку слідства, стало основою для проекту «Новоросія»,

– скорочення штату військових комісаріатів. 2013 року було скорочено 3205 військових комісарів, ліквідовано паперовий облік військових запасу, а електронний не створено,

– скорочення 2013 року майже 17 тисяч осіб, з яких понад 14 тисяч військовослужбовців,

– неприведення ЗСУ у стан бойової готовності у січні-лютому 2014 року попри наявні дані розвідки про підготовку РФ до вторгнення в Україну,

За версією прокуратури, Замана діяв у змові з оточенням Віктора Януковича на користь Росії, фактично готуючи плацдарм для вторгнення.

Фото: EPA/UPG

«З Януковичем не шушукався»

Після затримання Заману того ж дня доставили до Печерського суду для обрання запобіжного заходу. Слідчий суддя у справі – В’ячеслав Підпалий. Він відомий тим, що надавав дозвіл на отримання усіх даних з телефонів журналісток Кристини Бердинських та Наталії Седлецької та зняв арешт з рахунків колишнього віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова.

Судове засідання затягнулося до пізньої ночі: прокурори та підозрюваний довго обмінювалися репліками. Після того, як прокурор Петро Король прочитав підозру, слово взяв Володимир Замана та почав емоційно себе захищати. За його словами, усі свідки, які є у справі, були ним звільнені за неналежне виконання службових обов'язків. Прокуратура це заперечує.

Замана відкидає, що діяв у змові з Януковичем. Він нагадує, що свого часу СБУ завела проти нього справу за розголошення державної таємниці, а приводом нібито стало те, що у серпні 2013 року у Чорному морі військові виявили нелегальний російський розвідувальний буй. Та й зустрічався Замана з Януковичем особисто декілька разів, стверджує підозрюваний.

«Я з Януковичем зустрічався, коли мене призначили на посаду, вдруге, коли на РНБО доповідав про програму реформування і розвитку Збройних сил, ще двічі на навчаннях, усі решта зустрічей – під час покладання квітів чи концертів. Я з ним не шушукався, навіть за столом жодного разу не був», – сказав Замана.

Фото: Lb.ua

У Росії, каже, був один раз, коли його «змусили взяти участь у переговорах».

Що ж стосується скорочення в армії, то Замана наполягає, що видавав директиви на виконання закону та програми розвитку ЗСУ. «Чисельність Збройних сил – це не прерогатива начальника Генерального штабу, це політичне рішення», – казав Замана.

Верховна рада і справді ухвалювала закон про чисельність ЗСУ щороку, а з 2013-ого почала діяти Концепція реформування і розвитку ЗСУ на період до 2017 року. Генерал переконує, що під скорочення потрапляли переважно небойовий склад армії, наприклад оркестри, та ті частини, на озброєнні яких була застаріла техніка. Та прокурор у суді наполягав: Замана підписував директиви, якими зменшував чисельність армії попри встановлені законом обмеження.

«Якби ви побували у тих частинах, які я скорочував, подивилися б на цю техніку, ви б таке питання мені не задавали. Вона просто була б непридатна для використання», – відповідав Замана прокурору Королю.

Не здався переконливим Замані і висновок комісійної судової військової експертизи, адже, за його словами, документ готували люди, які не мають військової стратегічної освіти.

Винний в окупації

«Замана допустив ряд порушень, вони перебувають у причинно-наслідковому зв'язку з настанням тяжких наслідків тимчасової у вигляді окупації Криму, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей», – читав прокурор експертний висновок.

Фото: Lb.ua Прокурор Віктор Король (справа)

За версією прокуратури, Замана мав інформацію від розвідників про вторгнення, однак не привів армію у бойову готовність. Замана і сам це розповідав в інтерв'ю 2014 року.

«Ще 20 січня 2014 роки мені в Генштаб стали надходити відомості від розвідки, що в Криму проблеми, росіяни активізувалися. На початку лютого ми розробили план і під виглядом навчань відправили до Криму розвідувальну роту 25-ї Дніпропетровської повітрянодесантної бригади та загони Кіровоградського та Очаківського полків спеціального призначення. Усього приблизно 300 осіб. Більш того, ми підготували план введення в Крим чотирьох батальйонів ВДВ, це ще 1200 людей», – розповідав Замана.

Цю інформацію він нібито доповідав на засіданні РНБО 28 лютого 2014 року, але Турчинов відхилив пропозицію, посилаючись на поради європейські партнери «не робити різких рухів». В офіційній стенограмі цього засідання слова Замани не відображені.

2016 року, коли стенограму розсекретили, зчинився скандал: Анатолій Гриценко назвав стенограму неправдивою. Екс-міністр оборони заявив, що з документа прибрали слова колишнього заступника генпрокурора Миколи Голомші та Володимира Замани. У РНБО це заперечували. Андрій Парубій, який на той час виконував обов'язки секретаря РНБО, пояснив, що Замана і Голомша могли зайти на засідання, але їхня позиція не відображена у стенограмі, бо вони не були членами РНБО.

Фото: Lb.ua

Володимир Замана продовжує вважати, що його справа політична і під час п'ятої річниці окупації Криму влада шукає винних: «Не застосували Збройні сили, а тепер говоримо, що вона не боєздатна. Справність техніки складала 90%. Це чергова димова завіса має бути щоб прикрити свою бездіяльність. Виконувач обов'язків президента боїться підпис поставити, щоб ввести воєнний стан, а вимагає, щоб військовослужбовець не маючи права застосовував зброю».

Скорочувати не можна?

Міноборони у 2012-2013 роках скаржилося на нестачу фінансування. 2012 року відомство отримало 14 761,9 млн грн (0,98 % від ВВП) при потребі у 21,8 млрд грн на рік (або 1,45 % ВВП). 2013 року Міноборони отримало 15 160,2 млн грн (0,96 % від ВВП).

За таких умов Збройні сили реформували за принципом зменшення кількості – збільшення якості, планували зменшити армію до 120 тисяч особового складу, а за зекономлені кошти модернізувати озброєння, пояснює головний військовий експерт Українського мілітарного порталу Тарас Чмут. Наприклад, скорочуючи штат, оптимізуючи оперативне командування.

З цією метою, як пояснює Замана, скорочували і бригади. На озброєнні 137-ої бригади, були три ЗРК С300В1, розроблені у Радянському Союзі. Усі компоненти до них треба було купувати у РФ чи інших країнах колишнього СРСР. Це було невигідно, оскільки у трьох десятках решти дивізіонів на озброєнні були комплекси С300ПС.

Фото: Український мілітарний портал ЗРС С-300В1 137 бригади на чергуванні

«Відповідно утримувати три комплекси, які по суті є штучними і які не підлягають уніфікації, на які ми не виробляємо складові, було досить затратно. Коли у вас є автопарк з 20 машин однакових, а з боку стоять абсолютно дві інші, які потребують інших запчастин окремої підготовки водіїв, то відмовляються від оцих двох, щоб решта 20 працювали справно і якісно», – пояснює Чмут на такій аналогії.

На його думку, логічним виглядає і підпорядкування управління тактичної групи «Крим» ВМС, оскільки на півострові не було сухопутних військ.

«Дуже “круто” знайти зараз крайнього Заману і звинуватити у тому, що через нього втратили Крим. А те, що до цього ми 20 років нормально не ремонтували техніку, у нас був деморалізований особовий склад, який навіть на момент окупації був без зв'язку без знатного командування, – це нічого? Щоби танк виїхав у Криму у 2014 році, його треба було у 2010-13 ремонтувати. Коли танк у боксі стоїть 10 років і не виїжджає, бо немає палива, а паливо має давати Кабмін і Рада, то що тоді хотіти від командира Генштабу», – каже Чмут.

Експерт Українського мілітарного порталу додає: Замуті пригадують розформування військових частин, забуваючи згадати про його досягнення.

«За його ініціативою було сформовано 140-ий центр сил спеціальних операцій, який на сьогодні є однією найбоєздатніших частин нашої армії. У тому ж Криму було сформовано 29-ий морський розвідувальний пункт для посилення сил спеціального призначення», – розповідає Чмут.

Помилки слідства

«Це так примітивно, що навіть смішно, але це людська доля не найгіршого генерала нашої армії, – каже про справу Замани Тарас Чмут.

У доказах, які показала прокуратура, є деякі неточності.

Фото: Lb.ua

У суді адвокати процитували записку СБУ, де сказано, що «Замана періодично відвідує своїх батьків, які проживають у Чернігівській області». Однак, за словами підозрюваного, його мати померла 20 років, а батько – 35 років тому, а відвідує він їхні могили.

Військова прокуратура стверджує, що Замана переформатував 114-ту бригаду тактичної авіації з Івано-Франківська в ескадрилью, однак цю бригаду не реформували, вона продовжує функціонувати. Льотчиків декілька разів залучали до бойових дій на сході України. Мова може йти про 39-ту окрему ескадрилью із Озерного на Житомирщині, яка до 2011 року мала статус бригади, припускає Чмут. Однак того року Замана ще не очолював Генштаб. 2018 року ескадрильї знову повернули статус бригади.

«При цьому, як би вони не називали частину – ескадрилья, бригада, полк, дивізія, корпус – кількість літальних апаратів не збільшується і не зменшується. Скорочення до ескадрильї було доцільним, бо бригада має більше штату, там більше полковників, людей, які нічого не роблять на одну одиниці справної техніки», – вважає Чмут.

Ще один цікавий доказ у справі – «карта» так званої Новоросії. На думку прокуратури, територія, сформованого Заманою оперативного командування «Південь» взята за основу Росією для створення проекту Новоросії. На картах, які показує ГПУ, ці плани дещо не сходиться – на «мапі» Новоросії немає частини Черкаської та Кіровоградської областей, які входили до командування «Південь». Та зрештою цікаво, як прокуратура буде доводити, що Кремль орієнтувався саме на «Південь» і що дійсно мав такий саме план щодо України.

Можливо, під час розгляду справи по суті обвинувачення пояснить усі ці суперечності. Прокурор Король сказав журналістам, що частина матеріалів засекречена і слідство має ще багато переконливих доказів. Але не факт, що ми про це дізнаємося, – прокурор натякнув, що справу можуть розглядати у закритому режимі.