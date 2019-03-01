Яценюк: "Если бы я остался премьером, "Стена" была бы достроена"

Лидер партии «Народный фронт», бывший премьер-министр Арсений Яценюк настаивает, что решение о строительстве границы Россией было единственно правильным. Об этом он сказал в интервью интернет-изданию «Цензор.нет».

«Я настаиваю на том, что решение о запуске этого проекта было единственно правильным решением. И не только потому, что на днях Василенко с трибуны парламента заявил, что надо теперь достраивать «Стену» с Беларусью», - сказал Яценюк.

По его словам, еще во время пребывания в должности министра иностранных дел Украины он вел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о процессе делимитации государственной границы.

«Русские тогда все делали для того, чтобы границы между Украиной и Россией не было. И вот, когда я стал премьер-министром, исходя из опыта, знаний и понимания ситуации, сказал: мы будем строить границу», - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что обустройство границы планировалось не в виде бетонной стены, как об этом говорят некоторые СМИ, а в виде «интеллектуального» границы: «Если кто-то считал, что это должна была быть бетонная стена, то вернитесь, пожалуйста, к интервью премьер-министра и к презентации границы ... Там все было четко показано. Вот как это выглядит: металлическое ограждение, ров, кабель. Вот противотанковый ров. А вот, сколько это стоило».

«Проект, который я утвердил, в четыре раза дешевле в долларовом эквиваленте, чем исходный. И если бы я остался премьером, он был бы достроен. Но пока построено четыре сотни километров», - сказал экс-премьер.

Яценюк также прокомментировал расследование НАБУ по подозрению в растрате средств на строительстве «Стены»: «На строительство российско-украинской границы в 2015-2017 годах было потрачено 800 млн грн. Сначала говорили о 100 млн гривен нецелевого использования. Не знаю подробностей, но сегодня, кажется, фигурирует уже сумма в 16 млн гривен».

«Если они украли - посадите их. Но если не украли, а вы начали всю эту бучу исключительно по политическим мотивам, подыгрывая как внутренней оппозиции в стране, так и россиянам ... Ребята, вы за это будете тоже отвечать. Не сегодня - завтра. Потому что вы дискредитируете ключевой проект государства: чтобы государство имело собственную границу», - сказал Яценюк.