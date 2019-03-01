Тимошенко рассчитывает, что МВД защитит честные выборы

Министерство внутренних дел должно подняться над политикой и защитить честные выборы в Украине. Об этом Юлия Тимошенко заявила на брифинге у МВД, куда она пришла свидетельствовать по делу о фальсификации выборов командой Петра Порошенко, которое возбудила Национальная полиция по заявлению лидера «Батькивщины».

«Я рассчитываю, что впервые в истории независимой Украины МВД и министр поднимутся над политическими боями и защитят честные выборы в государстве, защитят право людей избрать своего президента. Мы надеемся на то, что уголовные дела, которые сейчас открыты МВД по моему заявлению против подкупа и против фальсификации реестра избирателей, будут доведены до логического завершения», - подчеркнула она.

По ее словам, власть использует несколько механизмов фальсификации: адресную материальную помощь, для которой направляет специальные субвенции из государственного бюджета в местные, так называемую «Петрову тысячу», монетизированные субсидии, одноразовую финансовую помощь пенсионерам.

«Президент пытается через подкуп, давление, админресурс, восстановить свою власть и власть мафии, которую он возглавляет, еще на второй срок. Вы понимаете, что украинская нация не может позволить это сделать человеку, который, по сути, доверие Революции Достоинства превратил в состояние на своих оффшорных счетах», - сказала она.

Также лидер «Батькивщины» обратила внимание на коррупционные сделки на оборонном бюджете Украины, о чем стало известно из расследования журналистов. Она подчеркнула что все, кто участвует в этих преступных действиях, будут привлечены к ответственности.