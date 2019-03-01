Безопасность во время выборов президента будет обеспечивать 131 тыс. полицейских, - Аваков

В 2014 году было на 30 тыс. правоохранителей больше.

Избирательный процесс на президентских выборах 31 марта будут обеспечивать 131 тысяча полицейских.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"131 тысяча человек со стороны МВД будут обеспечивать публичную безопасность во время выборов. Надеюсь, что СБУ будет нам помогать. Конечно, в 2014 году милиции было на 30 тыс. правоохранителей больше. Но, несмотря на это, мы готовы защитить избирательный процесс", - сказал Аваков во время прямого эфира на телеканале "Украина".

По его словам, правоохранительная система находится под давлением, но готова обеспечивать безопасность выборов.

"Вся правоохранительная система находится под давлением. Потому что мы сейчас в специфической ситуации, которая происходит раз в пять лет, когда нам надо сделать выбор. Это не выбор президента, это выбор пути. И чем прозрачнее будут выборы, тем более легитимен будет президент. Тем лучше будет жизнь", - отметил министр.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия 8 февраля завершила регистрацию кандидатов, внеся в список 44 человека.