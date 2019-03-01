Полиция приняла во внимание расследование журналистов об использовании "Батькивщиной" подставных доноров (обновлено)

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований за нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации.

Национальная полиция внесла заявление в Единый журнал учета заявлений и сообщений после публикации программой "Схемы" расследования, в котором говорилось о наполнении избирательных фондов партии "Батькивщина" через подставных лиц.

Об этом в эфире Громадського заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Ранее Шевченко сообщил о том, что полиция возбудила дело по факту расследования журналистов программы "Наши гроші". Однако, впоследствии представитель МВД связался с каналом и уточнил, что дело не возбуждено.

"Сейчас уголовное производство не возбуждено. Заявление пока внесли в Единый журнал учета заявлений и сообщений. После этого могут открыть производство. Об открытии должен сообщить другой источник", - сказал Шевченко.

Он отметил, что речь идет о расследовании программы "Схемы", в котором рассказывается о финансировании партии "Батькивщина".

"Речь идет о факте размещения в интернете журналистского расследования, в котором речь идет о наполнении избирательных фондов политической силы, в данном случае это "Батькивщина", взносами от людей, которые не знали о таких взносах", - отметил он.

Шевченко добавил, что также были открыты производства по факту обвинений кандидатов в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в адрес друг друга, о масштабном подкупе избирателей.

Обновление 21:06. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований 1 марта по ч.4 ст. 159-1, то есть нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Об этом Радио Свобода сообщили в Нацполиции.

"Производство было открыто по результатам выхода в СМИ информации, которая может свидетельствовать о нарушении порядка финансирования политической партии или предвыборной агитации. В частности, речь идет о материале, обнародованном в программе журналистских расследований "Схемы"", - сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Напомним, 28 февраля "Наші гроші" опубликовали расследование, в котором говорилось, что некоторые граждане Украины, которые якобы жертвуют тысячи гривен на деятельность партии "Батькивщина", об этом даже не догадываются.

Оказалось, что во втором полугодии 2018 года, когда стартовала активная фаза предвыборной агитации лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко, взносы на счет ее партии резко возросли. Десятки украинцев из небольших городов и поселков якобы жертвовали политсиле Тимошенко по 150 и более тысяч гривен.

В процессе проверки этой информации журналисты выяснили, что среди крупнейших доноров "Батькивщины" есть, в частности, кассир супермаркета в пригороде Киева, безработный житель Сум, его землячка, которая работает на автомойке и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани.

Большинство опрошенных "доноров" впервые слышали о своих пожертвованиях, что указывает на использование партией персональных данных украинцев с целью легализации средств, полученных неизвестным путем.

Напомним, в 2017 году "Наші гроші" уже фиксировали использование персональных данных украинцев при отправке платежей на счета "Батькивщины". Тогда партия использовала в основном пенсионеров, которые на бумаге жертвовали политической силе тысячи гривен.