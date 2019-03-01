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Защита обжаловала арест экс-начальника Генштаба Заманы

Жалоба подана в Киевский апелляционный суд в пятницу.

Защита обжаловала арест экс-начальника Генштаба Заманы
Фото: Lb.ua

Защита бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимира Заманы, подозреваемого в государственной измене, обжаловала решение Печерского районного суда, который его арестовал.

Об этом сообщил собеседник из окружения Заманы.

"Апелляция подготовлена и подана", - сказал он.

По его словам, жалоба подана в Киевский апелляционный суд в пятницу.

Напомним, Владимир Замана, занимавший должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 по 19 февраля 2014 года, 25 февраля задержан по подозрению в государственной измене. Военная прокуратура обвинила генерала в развале армии.

Сам Замана считает, что власти используют его дело для избежания ответственности за допущенные оккупации Крыма. Он заявил, что решение о сокращении численности военнослужащих утверждает Верховная Рада, а не начальник Генерального штаба. А также отрицает любые связи с Россией и действия в пользу Кремля.

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Источник: "Українські новини"
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