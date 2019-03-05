В России военнопленных украинских моряков отправят на психолого-психиатрическую экспертизу

Защита настаивает на присутствии адвоката при проведении такой экспертизы.

Российский суд вынес постановление о прохождении тремя украинскими военнопленными моряками психолого-психиатрической экспертизы. В течение ближайших двух недель такие постановления собираются вынести по всем пленным морякам, сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, во вторник, 5 марта состоялись следственные действия в отношении трех военнопленных украинских моряков: Сергея Цыбизова, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного.

"В ходе следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. По каждому военнопленному защитой было заявлено, что 3-я Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" не предусматривает проведение в отношении военнопленных каких-либо психолого-психиатрических экспертиз", – написал Полозов в Facebook.

Кроме того, адвокаты указали, что если вопреки положениям норм международного права данная экспертиза все же будет проводиться, то они настаивают на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении.

"Нормы законодательства РФ допускают присутствие адвоката при проведении такой экспертизы", – добавил он.

По словам Полозова, в течение ближайших двух недель следствие планирует ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы всех военнопленных и их защитников.

Ранее сообщалось, что адвокаты захваченных Россией украинских моряков готовят индивидуальные жалобы в ЕСПЧ.