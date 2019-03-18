В Одесской области в ночь на 18 марта неизвестные осквернили мемориал воинам армии Украинской Народной Республики в городе Ананьев Одесской области.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Героика" в Фейсбуке.

Как сообщают местные СМИ, памятник облили краской и забросали яйцами.

"Героика" обещает выплатить 10 тыс. гривен за информацию о злоумышленниках, которую можно прислать на адрес heroic.spirit@gmail.com или сообщить по телефону +38 093 725 67 45.

Благотворительный фонд считает этот акт вандализма является политической акцией пророссийских сил, координация которых может осуществляться из-за рубежа.

Ранее волонтеры InformNapalm обнародовали результаты независимого расследования об уничтожении украинских военных памятников, которое координируются окружением помощника президента РФ Владислава Суркова и руководителя Института стран СНГ, депутата Госдумы РФ Константина Затулина, чья деятельность щедро оплачивается "Газпромом".

"Наш фонд рассчитывает на быструю и результативную работу как органов Нацполиции, так и Службы безопасности. Лучше работать на опережение и ловить тех, кто нападает на памятники украинским воинам, пока они не стали нападать на украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов пообещал выплатить 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник первому почетному гражданину Екатеринослава Александру Полю рекламой наркотиков.