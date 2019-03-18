Суд заново заслушает обвинительный акт по делу патрульного Олейника

Голосеевский суд Киева во второй раз заслушает обвинительный акт по делу бывшего патрульного полиции Киева Сергея Олейника.
Об этом сообщает "Судебный репортер".
В январе 2018 в суде уже зачитывался обвинительный акт, но с тех пор по делу состоялось две замены судьи. Первый раз самоотвод взяла судья Елена Первушина, поскольку после зачтения обвинительного акта стало известно, что у обвиняемого также есть адвокат, который предоставлял юридические услуги Первушиной.
1 февраля 2018 новым председателем был определен Иларион Рудык. Суд согласился продлить слушания и не начинать сначала. В деле уже начали исследовать письменные доказательства, но в октябре 2018 года полномочия судьи Рудика закончились. Новым председательствующим судьей определена Галина Бондаренко.
Суд начал рассмотрение сначала и 1 апреля 2019 года должен повторно заслушать обвинительный акт.
Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульные застрелили пассажира автомобиля, который пытался скрыться от погони. В районе Севастопольской площади полицейские заметили группу лиц, садившихся в автомобиль с алкоголем. В течение 40 минут патрульные безуспешно пытались догнать BMW. После нескольких предупреждений патрульные открыли огонь в воздух. Автомобиль не остановился, после чего был открыт огонь по колесам. Одна из пуль попала в 17-летнего пассажира, жителя Боярки Михаила Медведева, который впоследствии скончался. Это был первый случай применения патрульными оружия с летальным исходом.
Олейник обвиняется по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) УК Украины. Его дело рассматривает Голосеевский суд.
После инцидента Олейник продолжает работать в правоохранительных органах в должности инспектора отдела связей с общественностью патрульной полиции.