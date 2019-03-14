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Украинские военные обезвредили беспилотник боевиков

Дрон сбили вблизи Водяного, информацию с него изучают специалисты.

Военные сбили беспилотный летальный аппарат в зоне операции Объединенных сил. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"Используя "весеннееˮ перемирие, противник продолжает ведение разведки всеми средствами, в том числе с использованием современных БПЛА. На Мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер "Фантом-4", - сказано в сообщении.

Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям подразделений Объединенных сил в районе Водяного. Сбитый БПЛА передан специалистам для изучения собранной информации.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 2 обстрела, ранения получили двое украинских военных.

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