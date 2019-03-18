Порошенко анонсировал испытания новых ударных беспилотников

Президент Петр Порошенко сообщил, что в среду, 20 марта, состоятся испытания новых ударных беспилотников.

Об этом он заявил на совете регионального развития в Ровенской области, передает телеканал "112 Украина".

"Сила войска растет ежедневно, еженедельно, оно получает новое оружие. Открою вам тайну: послезавтра отправляюсь на испытания новых ударных беспилотников", - сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Турция предоставила Украине ударный беспилотный комплекс "Брейкдар". А Вооруженные силы Украины испытали новый специальный радиокомплекс, цель которого - противодействие БПЛА.

Напомним, украинские военные сбили беспилотник боевиков на Авдеевском направлении.