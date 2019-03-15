В субботу в Киеве обещают дождь и до +8 градусов

В субботу, 16 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, ветер западный, 15-20 м/с, днем местами порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью -3…+4 градуса, днем +5…+12 градусов.

В Карпатах ночью существенный дождь и мокрый снег, днем дождь, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем +4…+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +5…+12 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +4…+10 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +7…+14 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +8…+13 градусов.