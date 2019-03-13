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В четверг в Киеве до +8 градусов, без осадков

Ночью в столице до -2 мороза.

В четверг в Киеве до +8 градусов, без осадков
Фото: 24 канал

В четверг, 14 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +7…+9 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +5…+11 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, в Житомирской и Киевской областях днем местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, в Черниговской и Сумской областях до -7 градусов, днем +3…+10 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +3…+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем +3…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +4…+11 градусов.

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