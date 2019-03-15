Президент принял участие в торжествах по случаю 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины и боя на Красном Поле.

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку повысить денежное обеспечение бойцов горно-штурмовых войск на 23%, до уровня подразделений десантно-штурмовых войск.

Об этом он заявил в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины и боя на Красном Поле.

"Я поручаю министру обороны Украины, генералу армии Украины Степану Полтораку поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов и приравнять его к бойцам подразделений десантно-штурмовых войск - на 23% поднять денежное обеспечение", - сказал президент.

Порошенко назвал бойцов элитой украинского войска.

"Свободная соборная независимая Украина чтит сегодня тех, кто 80 лет назад провозгласил государственность Карпатской Украины. Мы вспоминаем тех, кто имел мужество во время смертельной опасности, когда ощущалось смертельный дыхание Второй мировой, заявить: Украина была, есть и будет. Герои Красного Поля - карпатские сечевики - стоят в одном ряду с защитниками Украины под Крутами, героями УПА и нашими современниками, которые противостоят российской агрессии", - заявил президент во время торжественных мероприятий.

"Как Президент и Верховный Главнокомандующий горжусь героическими земляками закарпатцев - воинами 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 27-го отдельного пограничного отряда имени Героев Карпатской Сечи. Слава всем, кто боролся и борется за свободу и независимость Украины!", - добавил Порошенко.

Напомним, с 1 января 2019 года украинским военнослужащим повысили денежное обеспечение. Еще вдекабре прошлого года анонсировалось, что зарплата командира бригады поднимется до 26 тыс. гривен (была - 17-18 тыс.), командир батальона будет поулчать 19-23 тыс. гривен (ранее - 14 тыс.), командир роты - 16 тыс. гривен (ранее - 12 тыс.)