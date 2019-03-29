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Фонд гарантирования вкладов обнародовал списки должников обанкротившихся банков

Публикация списков - требование МВФ.

Фонд гарантирования вкладов обнародовал списки должников обанкротившихся банков
Фото: Сергей Нужненко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал на своем сайте списки заемщиков, руководителей и бывших акционеров обанкротившихся банков, которые обязаны вернуть долги по решению судов.

Публикация этих списков была одним из обязательств властей Украины в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, говорится на сайте фонда.

"Список содержит данные о всех вышеупомянутых должниках, независимо от размера задолженности. Список составлен в соответствии с положениями статьи 6 закона "О доступе к судебным решениям" и содержит информацию, объявленную при вынесении судом судебных решений публично. В него включены лица, которые на дату его составления не погасили в полном объеме сумму долга, определенную к взысканию с них судебными решениями", – сказано в сообщении.

Должники, права требования по кредитам которых были ранее проданы Фондом гарантирования, не публиковались.

Кроме того, в список не будут включены должников банков ПАО КБ "Премиум", АО "КБ "Союз", ПАО "АКБ "Капитал, АО "Златобанк и ПАО "Укринбанк", поскольку в отношении этих банковских учреждений приняты и вступили в законную силу судебные решения о неправомерности их отнесения к категории неплатежеспособных, в результате чего фонд не имеет возможности осуществлять надлежащее управление их активами.

Всего на сайте ФГВФЛ указаны должники 59 банков.

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