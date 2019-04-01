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Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко

Не все солдаты поддерживают верховного главнокомандующего.

Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, чем действующий глава государства, верховный главнокомандующий Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой к 7:45 1 апреля появились результаты почти с 60 спецучастков. Всего в зоне ООС 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской.

Округ №45

  • 000001 (Первомайское) - Зеленский - 69; Порошенко - 116
  • 000002 (Водяное) - Зеленский - 88; Порошенко - 158
  • 000003 (Желанное) - Зеленский - 180; Порошенко - 91
  • 000004 (Авдеевка) - Зеленский - 243; Порошенко - 414
  • 000005 (Верхнеторецкое) - Зеленский - 72; Порошенко - 101
  • 000006 (Очеретино) - Зеленский - 233; Порошенко - 123

Округ №46

  • 000002 (Спорное) - Зеленский - 126; Порошенко - 38
  • 000003 (Северск) - Зеленский - 108; Порошенко - 44
  • 000005 (Зайцево) - Зеленский - 107; Порошенко - 116
  • 000006 (Бахмут) - Зеленский - 393; Порошенко - 266
  • 000007 (Новолуганское) - Зеленский - 49; Порошенко - 79
  • 000009 (Бахмутское) - Зеленский - 51; Порошенко - 30
  • 000010 (Бахмут) - Зеленский - 115; Порошенко - 73
  • 000011 (Часов Яр) - Зеленский - 229; Порошенко - 478
  • 000012 (Часов Яр)- Зеленский - 61; Порошенко - 67
  • 000013 (Соледар) - Зеленский - 252; Порошенко - 173

Округ №48 

  • 000002 (Краматорск) - Зеленский - 260; Порошенко - 250
  • 000003 (Краматорск) - Зеленский - 518; Порошенко - 769

Округ №49 

  • 000001 (Константиновка) - Зеленский - 341; Порошенко - 329
  • 000002 (Воздвиженка) - Зеленский - 63; Порошенко - 44
  • 000003 (Мемрик) - Зеленский - 49; Порошенко - 214
  • 000004 (Тарасовка) - Зеленский - 113; Порошенко - 97

Округ №50

  • 000002 (Золотой Колодезь) - Зеленский - 39; Порошенко - 41
  • 000003 (Покровск) - Зеленский - 205; Порошенко - 169

Округ №52 

  • 000001 (Торецк) - Зеленский - 102; Порошенко - 248
  • 000002 (Новогродское) - Зеленский - 69; Порошенко - 96

Округ №57

  • 000001 (Мариуполь) - Зеленский - 343; Порошенко - 211
  • 000002 (Ломакино) - Зеленский - 220; Порошенко - 189
  • 000003 (Мариуполь) - Зеленский - 619; Порошенко - 417
  • 000004 (Мариуполь) - Зеленский - 366; Порошенко - 273

Округ №59

  • 000001 (Новогродовка) - Зеленский - 80; Порошенко - 41
  • 000002 (Зеленый Гай) - Зеленский - 34; Порошенко - 99
  • 000003 (Марьинка) - Зеленский - 39; Порошенко - 85
  • 000005 (Новомихайловка) - Зеленский - 49; Порошенко - 115
  • 000006 (Тарамчук) - Зеленский - 26; Порошенко - 185
  • 000008 (Великая Новоселовка) - Зеленский - 202; Порошенко - 155
  • 000009 (Курахово) - Зеленский - 238; Порошенко - 266
  • 000010 (Красногоровка) - Зеленский - 67; Порошенко - 208
  • 000011 (Комышевка) - Зеленский - 116; Порошенко - 90
  • 000012 (Селидово)- Зеленский - 41; Порошенко - 149
  • 000013 (Галициновка) - Зеленский - 96; Порошенко - 207
  • 000014 (Днепроэнергия) - Зеленский - 50; Порошенко - 22
  • 000015 (Угледар) - Зеленский - 252; Порошенко - 205

Округ №60

  • 000002 (Никольское) - Зеленский - 281; Порошенко - 178
  • 000004 (Донское) - Зеленский - 73; Порошенко - 100
  • 000009 (Новотроицкое) - Зеленский - 192; Порошенко - 186
  • 000010 (Андреевка) - Зеленский - 72; Порошенко - 93
  • 000013 (Диановка) - Зеленский - 137; Порошенко - 42
  • 000014 (Затишное) - Зеленский - 78; Порошенко - 16

Округ №105

  • 000001 (Счастье) - Зеленский - 205; Порошенко - 179

Округ №106

  • 000001 (Троицкое) - Зеленский - 101; Порошенко - 45
  • 000002 (Северодонецк) - Зеленский - 567; Порошенко - 592
  • 000004 (Северодонецк) - Зеленский - 151; Порошенко - 177

Округ №107

  • 000001 (Попасная) - Зеленский - 227; Порошенко - 242
  • 000002 (Лисичанск) - Зеленский - 144; Порошенко - 132

Округ №112

  • 000002 (Новотошковское) - Зеленский - 82; Порошенко - 159

Округ №114

  • 000002 (Геёвка) - Зеленский - 153; Порошенко - 62
  • 000003 (Станица Луганская) - Зеленский - 333; Порошенко - 213
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