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Черниговская область отдала ПЦУ старинный храм в Нежине

Религиозная община будет проводить службы в Ивановской церкви.

Черниговская область отдала ПЦУ старинный храм в Нежине
Фото: uk.wikipedia.org

Черниговский областной совет 4 апреля принял решение о передаче Православной церкви Украины в длительное беcплатное пользование памятника архитектуры "Церковь Иоанна Богослова" (Ивановская церковь).

Об этом говорится на сайте нежинской администрации.

Ивановская церковь - старинное двухэтажное здание на улице Гоголя. Церковь была построена в 1752 году и с 1926 года использовалось Государственным архивом Черниговской области.

Напомним, что Православная церковь Украины была создана в конце 2018 года на основе УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и части УПЦ Московского патриархата.

Она насчитывает около 7 тысяч приходов.

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