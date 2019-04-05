Экспресс-анализ показал отсутствие психоактивных веществ в крови Порошенко

"Первые результаты анализов показали, что ни одного из психоактивных веществ найдено не было".

Экспресс-анализ показал отсутствие психоактивных веществ в крови президента Петра Порошенко

Об этом на брифинге сообщил журналистам главный врач Киевской городской наркологической клиники Владимир Ярый, передает корреспондент LB.ua.

"Первые результаты анализов показали, что ни одного из психоактивных веществ найдено не было", - заявил доктор.

Он подчеркнул, что это предварительные результаты экспресс-анализа.

Больше времени понадобится для получения результатов анализа на наличие алкоголя в организме, но они тоже будут готовы в ближайшее время.

Доктор напомнил, что анализы крови, забор мочи и волос у президента Петра Порошенко взяли четыре лаборатории.

Анализ волос на наличие наркотических средств, по его словам, может занять несколько недель.

Напомним, что Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики по предложению его конкурента во втором туре выборов президента Владимира Зеленского.

Сам Зеленский сдал анализы ранее в пятницу в одной из частных киевских лабораторий.