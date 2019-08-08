Посольство США похвалило Зеленского за "сдержанность и храбрость перед лицом агрессии"

"Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы".

Президент Украины Владимир Зеленский и командование Вооруженных сил страны проявили сдержанность и храбрость после событий 6 августа, когда на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.

Такие действия сохраняют "потенциал для настоящего прекращения огня, что спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта".

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в фейсбуке.

По мнению американских дипломатов, такой подход заслуживает полной поддержки "нормандской четверки", включая Россию.

"Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - считают американские дипломаты.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил, что Германия подтвердила готовность к активизации "нормандского формата".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 августа, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным из-за гибели 4 военных у Павлополя. После совещания с силовиками он заявил, что призвал Путина повлиять на "ту сторону" (поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе - ред.), чтобы остановить обстрелы.

Позже в телефонном разговоре с президентом Франции Владимир Зеленский призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласование следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Макрон сказал, что намерен связаться с Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.