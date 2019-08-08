​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко

Партия "Сила и честь" исключила из своего состава четырех членов политсовета и четырех руководителей областных ячеек из-за открытого письма, которое они обнародовали на сайте "Обозреватель" 15 июля. В нем лидера партии Игоря Смешко обвиняют в самоуправстве при формировании избирательного списка и игнорировании им рядовых активистов.

Спустя почти месяц после этой публикации "Сила и честь" объявила об исключении подписантов из своих рядов.

"Сила и честь" считает, что они сделали все возможное, чтобы снизить рейтинг партии, и преследовали цель "рейдерского захвата контроля над ней в связи с возможностью получения государственного финансирования".

"Фактом является то, что обращение, которое было опубликовано за 6 дней до голосования на парламентских выборах, нанесло партии существенный вред", - говорится в заявлении пресс-службы партии.

Из "Силы и чести" исключены первый заместитель главы партии Александр Кихтенко, члены политсовета Михаил Нечипорук, Юрий Черкасов, Юрий Ляховский, руководители ячеек Владимир Фастов (Днепропетровская область), Александр Витковский (Херсонская область), Валерий Безкровный (Черниговская область), Геннадий Крутов (Харьковская область).

Напомним, что "Сила и честь" заняла на выборах в Верховную Раду седьмое место, за нее проголосовали 3,82% избирателей.

Ее лидер Игорь Смешко на выборах президента был шестым с результатом 6,04%.