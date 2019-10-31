Порошенко: пора завоевать План действий по членству в Альянсе и выполнить его

"Только членство в НАТО гарантирует нам мир и безопасность".

Украине нужен План действий по членству Украины в НАТО и она должна продолжать осуществление реформ для достижения этой цели. Об этом написал пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке.

При этом Порошенко процитировал слова из выступления Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с трибуны Верховной Рады: «Двери НАТО остаются открытыми, но дорога к членству в НАТО не является легкой. Для тех, кто хочет этого - необходимо иметь преданность и осуществлять значительные реформы». Полностью согласен со словами Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбегра», - отметил пятый президент Украины.

«Только членство в НАТО гарантирует нам мир и безопасность. Поэтому пора завоевать План действий по членству в Альянсе и выполнить его», - подчеркнул Петр Порошенко.

Напоминаем, что фракция «Европейская Солидарность» инициировала обращение к декабрьскому саммиту НАТО в Лондоне о получении Украиной Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.