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Довічне загрожує п'ятьом зрадникам, які допомагали РФ штурмувати позиції ЗСУ під Сіверськом

Їх взяли у червні у полон на Донеччині.

Довічне загрожує п'ятьом зрадникам, які допомагали РФ штурмувати позиції ЗСУ під Сіверськом
Фото ілюстративне
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще п’ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. 

Про це повідомили в СБУ. 

Зазначається, що у червні цього року окупанти разом зі своїми поплічниками намагалися прорватися до Сіверська та Торецька на Донеччині. Тоді українські захисники знищили майже весь особовий склад штурмових груп агресора, а інших взяли у полон.

Серед них були і четверо мешканців тимчасово захопленої частини території Донецької та Луганської областей. У лютому та березні 2022 року вони вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил РФ.

Один з них – снайпер з 85-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора. У складі ворожий військ брав участь в захопленні Попасної на Луганщині, а згодом був перекинутий на Сіверський напрямок.

Ще двоє – командир відділення та водій з 4-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ, які брали участь у захопленні Сєвєродонецька.

Після цього вони штурмували позиції ЗСУ в районах Білогорівки та Золотарівки з метою прориву до Сіверська.Четвертий зрадник входив до 132-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. Перебуваючи на посаді кулеметника, він здійснював прицільний вогонь по українських захисниках під Торецьком.

Ще один захоплений у полон – мешканець тимчасово захопленої частини території Харківщини. У червні цього року він виїхав до Москви, де уклав контракт з міноборони РФ.

Потім його призначили до 59-го штурмового взводу 2-го танкового полку країни-агресора.

Після нетривалої підготовки на полігонах зрадника у складі штурмової групи направили атакувати позиції ЗСУ в районі селища Терни на Донеччині. Там його взяли в полон.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Охоронець із Донеччини готував прорив окупантів на Покровському напрямку.

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