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Російська армія обстріляла Херсон, поранена жінка

44-річна жінка зазнала вибухових травм.

Російська армія обстріляла Херсон, поранена жінка
обстріли Херсонщини
Фото: Олександр Прокудін

У середу, 24 липня, російські військові знову обстріляли Херсон. Унаслідок обстрілів поранень зазнала 44-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок удару армії РФ по Херсону поранення  дістала 44-річна жінка, вона самостійно звернулась до лікарні. 

Медики діагностували в неї вибухову травму та контузію та надають необхідну допомогу.

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