Російська армія обстріляла Херсон, поранена жінка

У середу, 24 липня, російські військові знову обстріляли Херсон. Унаслідок обстрілів поранень зазнала 44-річна жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок удару армії РФ по Херсону поранення дістала 44-річна жінка, вона самостійно звернулась до лікарні.
Медики діагностували в неї вибухову травму та контузію та надають необхідну допомогу.
- Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільну жінку у Херсоні.
- Також в Садовому госпіталізували чоловіка, який отримав поранення внаслідок нещодавніх ворожих обстрілів.
- На Херсонщині за минулу добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще принаймні четверо отримали поранення.