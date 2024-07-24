Російська армія обстріляла Херсон, поранена жінка

У середу, 24 липня, російські військові знову обстріляли Херсон. Унаслідок обстрілів поранень зазнала 44-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок удару армії РФ по Херсону поранення дістала 44-річна жінка, вона самостійно звернулась до лікарні.

Медики діагностували в неї вибухову травму та контузію та надають необхідну допомогу.