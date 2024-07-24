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Упродовж дня три громади Дніпропетровщини зазнали атак Росії

Пошкоджені гімназія, сільськогосподарське підприємство, соціальний заклад.

Упродовж дня три громади Дніпропетровщини зазнали атак Росії
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня Нікополь Дніпропетровської обаласті та три громади району – Марганецька, Покровська, Мирівська, потерпали від майже півтори десятка ворожих атак. 

Як пише у телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог бив і дронами-камікадзе, і артилерією.

Пошкоджені гімназія, сільськогосподарське підприємство, соціальний заклад.

Понівечені багатоквартирний і 5 приватних будинків, мікроавтобус й легковик. Побиті 10 сонячних панелей. Люди не постраждали.

Наслідок обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідок обстрілу Дніпропетровщини

Також Лисак уточнив, що через вранішній обстріл Нікополя потрощені 9 осель, 4 господарські споруди й 2 гаражі.

Вчора ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство на Нікопольщині, загинули 100 свійських птахів.

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