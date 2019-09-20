Кинофестиваль Kharkiv Meet Docs объявил программу.

Как сообщают организаторы, на фестивале, который продлится с 25 по 29 сентября, покажут 26 полнометражных и короткометражных картин.

В рамках фестиваля состоится конкурс детского и подросткового видео на социально важные темы и воркшопы для школьников.

Кроме того, состоится питчинг кинопроектов, куда также войдет воркшоп и презентации участников прошлого года. Среди членов жюри - документалисты Сергей Буковский и Виталий Манский, а среди учителей - генпродюсер ОМКФ Юлия Синькевич, продюсер Анна Паленчук и немецкий продюсер и режиссер Феликс Кригсхайм.Откроет фестиваль, как сообщалось ранее, фильм Наримана Алиева "Домой", который представит сам режиссер.

В программе Kharkiv Meet Docs - "А потом мы танцевали" Левана Акина (победитель ОМКФ вместе с фильмом Алиева), свежие украинские документальные фильмы - "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Нади Парфан, "Братья по оружию" Сергея Лысенко и другие.

Также в программе – беларусско-украинская картина "Моя бабушка с Марса" Александра Михалковича, "Части" Дмитрия Лавриненко, "С любовью, к Германии" Дезирены Альморади, "Привет, искусственный интеллект" Изы Виллингер и прочие.

Главой темой нынешнего фестиваля стал общественный активизм и независимая журналистика. Так, 26 сентября в Харьковском экономическом университете состоится конференция при участии волонтеров, общественных активистов, журналистов и военных корреспондентов. На конференции также покажут украинские документальные фильмы.

27 сентября состоится украинская премьера фильма Аскольда Курова "Новая" про одноименную российскую газету.

Закроется фестиваль фильмом Виталия Манского "Свидетели Путина".

Детали программы кинофестиваля в Харькове – на официальном сайте.