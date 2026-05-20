В четвер в більшості областей Україні прогнозують дощі з грозами

В четвер, 21 травня, в більшості областей України очікуються дощі. Вночі у західних, південних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощі, а вдень опадів побільшає.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Короткочасні дощі з грозами, у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; лише упівнічно-східній частині без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, на сході країни до 31°; у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°.

На Київщині та в Києві також місцями короткочасні дощі, грози.Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-17°, вдень 25-27°.