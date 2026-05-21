Суспільство / Війна

На ранок внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у чотирьох областях
Лінії електропередач
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

Станом на ранок 21 травня внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у чотирьох областях. Про це повідомляє Укренерго. 

“Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що там, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. 

Крім того, як повідомляє Укренерго, через складні погодні умови (сильні зливи, гроза) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 160 населених пунктів у шести областях – Київській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою мереж.

