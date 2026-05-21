Федоров: за попередні чотири місяці відсоток збиття "шахедів" зріс удвічі

Завдяки розбудові "малої ППО" відсоток збиття "шахедів" за останні чотири місяці зріс удвічі. Хоча кількість ударів росіян такими безпілотниками щомісячно збільшується на 35%.

За попередні чотири місяці постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,6 рази. Про це міністр оборони Михайло Федоров повідомив на зустрічі з журналістами, присвяченій результатам роботи.

"Це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масові атаки Росії", – сказав він.

Федоров зазначив, що покращення захисту неба – це системна робота. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей. Важливу роль у цьому процесі відіграло впровадження after-action review. Це стандартна процедура НАТО для детального аналізу бойових операцій після їх завершення. Для України це стало одним із ключових елементів побудови сучасної системи ППО.

"Разом з повітряними силами та військовими після кожної масштабної атаки ми проводимо детальний розбір. Дивимося маршрут кожної ракети й дрона, траєкторії польоту, точки перехоплення, технічні деталі, причини, чому певні цілі не були збиті, що потрібно змінити в роботі мобільних груп, РЕБ чи дронів-перехоплювачів", – пояснив міністр.

Він додав, що міністерство оборони продовжує рухатися за візією Air-Land-Economy: захистити небо, зупинити ворога на землі й максимально виснажити економіку ворога.

"Мала ППО"

Для ефективнішого захисту від ворожих атак в Збройних силах триває трансформація системи ППО. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що за дорученням Президента формується нова система аналізу, протидії та прогнозування загроз, ключовим елементом якої стане "мала" ППО та перехоплювачі. Очолив напрям "малої ППО" полковник Євгеній Хлєбніков.

Він служив у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних Сил, працював у Генеральному штабі за напрямом розвитку ППО. З перших днів повномасштабного вторгнення керував застосуванням БпЛА Bayraktar під час оборони Києва та Чернігівщини, брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний. У 2014–2015 роках був учасником боїв за Донецький аеропорт.

Президент казав, що визначив для "малої ППО" три пріоритети: посилення захисту у прифронтових Нікополі, Херсоні та інших містах, де росіяни влаштовують "полювання" на цивільних, масштабування протидії "шахедам" та поширення досвіду успішних підрозділів.